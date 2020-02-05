بعد استضافتها جائزة تميم لمكافحة الفساد.. قطر تشتري مطار رواندا وخطوطها الجوية

قررت شركة الخطوط الجوية القطرية شراء حصة في شركة الطيران الوطنية في رواندا بعد أسابيع من استحواذها على الحصة الأكبر في مطار البلاد الجديد.

يأتي ذلك بعد أسابيع من تنظيم قطر النسخة الرابعة من ”جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد“ بالعاصمة الرواندية كيغالي.

وكرم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الفائزين بفئات الجائزة، وكشف برفقة بول كاغامي رئيس رواندا عن نصب تذكاري للنسخة الرابعة من الجائزة في كيغالي، وهي أول مدينة إفريقية تستضيف الجائزة.

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للشركة، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن شركة الطيران القطرية ستستثمر في ”رواند إير“ بعد تحديد إفريقيا كسوق لها إمكانات كبيرة.

يذكر أن شركة الخطوط الجوية القطرية استحوذت في ديسمبر الماضي على حصة بنسبة 60% من مطار ”بوجيسيرا“ الذي يقع جنوب العاصمة الرواندية كيغالي، ويوجد مقر حالي يعمل بكامل طاقته كجزء من الصفقة التي ستساعد الشركة الخليجية في بناء وتشغيل مرفق بقيمة 1.3 مليار دولار.

وأضاف الباكر: ”سيكون مركزا فعالا للغاية في بلد مستقر للغاية في قلب إفريقيا، وسنشارك في شركة النقل الوطنية لأننا نرى أن إفريقيا منطقة أخرى لديها إمكانات نمو هائلة“.