طيران الشرطة العمانية ينقذ إماراتيا تعطلت مركبته 3 أيام في الصحراء (صور)

أنقذ طيران الشرطة العُمانية مواطنا إماراتيا بعدما تقطعت به السبل في مجاهيل الصحراء، وتعطلت مركبته، وأمضى على هذا الحال ثلاثة أيام.

وقالت الشرطة العمانية إنها نفذت عملية بحث وإنقاذ للمواطن الإماراتي، بعد أن أمضى في صحراء النكدة بولاية جعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية 3 أيام إثر تعطل مركبته.

وذكرت الشرطة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر أنها أعادت المواطن الإماراتي ”سالماً إلى مركز الولاية“، دون أن تكشف عن هويته.

ونشر حساب ”شرطة عُمان السلطانية“ صورا جوية التقطت للمواطن الإماراتي من مروحية، وأظهرته مع مركبته بين رمال شاسعة، في صحراء مقطوعة.