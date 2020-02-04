سفير إيران ببغداد: نميل إلى حل خلافاتنا مع السعودية والإمارات في أسرع وقت

قال السفير الإيراني في العراق، ايرج مسجدي، إن بلاده تميل إلى حل خلافاتها مع السعودية والإمارات في أسرع وقت.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، تصريحات عن مسجدي، أدلى بها لوكالة الأنباء العراقية، حيث قال: إن القائد العسكري قاسم سليماني، الذي قتل بضربة من طائرة أمريكية مسيرة في مطار بغداد، الشهر الماضي، كان يحمل رسالة تحدد موقف إيران من التقارب المحتمل مع السعودية..

وأضاف مسجدي، أن “ طهران ترحب بجهود العراق لحل الخلافات القائمة بين إيران والسعودية، وما تمر به المنطقة من أزمات، حيث نلمس من بغداد دورا ملموسا لحل الخلافات الإقليمية“، متابعا: ”إيران تميل إلى حل خلافاتها مع السعودية والإمارات في أسرع وقت“.