رسالة إعلامي إماراتي إلى وسيم يوسف (فيديو)

علق الإعلامي الإماراتي، عبدالله بن دفنا، على قضية الداعية وسيم يوسف، الذي تم إعفاؤه مؤخرا من الخطابة والإمامة في جامع ”الشيخ زايد الكبير“ في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح ”بن دفنا“ عبر حسابه في ”سناب شات“ أن ”وسيم يوسف ارتكب خطأين سابقين، أولهما التشهير بشخصية داخل الإمارات (ضاحي خلفان) لها احترامها وتقديرها عبر تلفزيون مصر، والثاني التشهير بأبناء الشيخ زايد، وادعاؤه أنه يتعرض للتهديد من قبلهم“.

وأكد الإعلامي الإماراتي أن ”الإماراتيين يحترمون ويقدرون وسيم يوسف“، لافتا إلى أن ”هناك قانونا يستطيع من خلاله حفظ حقوقه، وكونه تعرض للانتقاد من قبل بعض الأشخاص فهذا لا يمنحه الحق بالتعميم“.

ليش يا وسيم يوسف !!! pic.twitter.com/frGqKn46m8 — عبدالله بن دفنا (@bn_dfna) February 3, 2020

وقال بن دفنا في مقطعه عبر ”سناب شات“: ”بعد الاطلاع على فيديوهات وسيم يوسف، والناس اللي ردوا عليه، اقول للاسف الشديد مع احترامي له، ولكن مرتين تتكرر، المرة الاولى اتصل على تلفزيون مصر وشهر بشخصية لها تقديرها واحترامها بالدولة، ورغم هو بعد له تقديره واحترامه، ولكن المفروض ما يشهر بها على مستوى تلفزيون دولة. الشي الثاني شهر بأبناء زايد وعيال زايد، وقال بتويتر أنه يتعرض لتنمر ومايقدر يطلع ولا يمشي ويخاف حد يفجرني ولا يذبحني، كنه في دولة غير آمنة ما تحترم ضيفانها ولا تحترم الناس اللي فيها، دولة الامارات اعطتك وما قصرت فيك، ونحن مقدرينك لما نشوفك، كيف اتشهر بعيال زايد قدام العالم، أمس اقرا كومنتات، انجرحت يا ريال، يقلوله تعال عندنا لبلدنا، كإن هذا البلد ما أمنتك واحترمتك، دولة الامارات قدرتك وحشمتك، عطتك قصر وسيارات وجاه، وجاه ما حدا يحصله اعطتك ياه، كيف اليوم اتشهر بابنائها تحس إنك بغابة، ما كنك في دولة فيها قانون، بينك وبين حد شي، طال عمرك رحت المحكمة وفتحت القضية ومية وخمسين شخص ومية وثلاثين شخص ما تعمم على مواطنين دولة الامارات كأنك عايش بغابة، كلنا نحترمك ونقدرك ولا نقلك شي، كيف تعمم قدام العالم، انت شفت الكومنتات بانستغرام، تنجرح، بالعراق يقله تعال نحن نحترمك ونقدرك والمغرب نفس الشي كيف تبين هالصورة للعالم، انا هذا اللي جرحني، اما باقي الامور عنده حق ما عنده حق الله اعلم، غلطانين ما غلطانين الله اعلم، واكرر اسفي مرتين، واتمنى الثالثة ما تيي، لان شي يزعج، التشهير سيئ، خذيت حقك بالقانون خلاص، لو انك تنازلت وتكلمت ممكن، لكن لا تنازلت وشهرت، ليش؟“.

وكانت إدارة جامع الشيخ زايد الكبير في العاصمة الإماراتية أبوظبي أعلنت، يوم السبت، عن إعفائها وسيم يوسف من الخطابة والإمامة في الجامع الشهير.

ونشرت إدارة الجامع بيانا جاء فيه: ”بعد أن تم تكليف وسيم يوسف خطيبا لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول، فإنه لم يعد بعد الآن إماما وخطيبا لمركز جامع الشيخ زايد الكبير“.

وأكد مسؤول في إدارة الجامع لصحيفة ”خليج تايمز“ الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية يوم السبت أن يوسف لم يعد إماما وخطيبا في الجامع من يوم الجمعة بعد صدور الإعلان الرسمي.

ومع ذلك، لم يذكر المسؤول أسباب إقالة يوسف، التي أثارت تعليقات واسعة وردودا كثيرة بمواقع التواصل الاجتماعي.