تركيا ستنشر قواتها الأمنية في قطر خلال كأس العالم 2022

وقعت تركيا وقطر اتفاقية أمنية لنشر وحدات من الشرطة التركية خلال استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022 التي ستقام ما بين نوفمبر وديسمبر من العام ذاته، إلى جانب العديد من الفعاليات الضخمة الأخرى.

ونصت الصفقة، كما أسماها موقع ”Nordic Monitor“ السويدي، على تعهد كل من قطر وتركيا بالتعاون الثنائي في مجال استضافة الأحداث الضخمة وتبادل الخبرات في مجالات الأمن ذات الصلة.

ووفقاً للبيانات الرسمية، تهدف الاتفاقية إلى بناء شراكة استراتيجية من أجل التحضير لكأس العالم 2022 وإدارة الأمن خلال الحدث، علماً أن الاتفاقية لن تنتهي بانتهاء البطولة بل يمكن تمديدها لمدة 5 سنوات، وسيتم تجديدها بناء على موافقة الطرفين، ما يشير لإمكانية نشر الشرطة التركية في أحداث مستقبلية في قطر.

وأشار الموقع إلى أن البروتوكول الذي يحمل عنوان ”خطاب النوايا بشأن التعاون في تنفيذ الأحداث الكبرى“، وقع عليه من الجانب التركي؛ نائب وزير الداخلية محرم إنجه، ومن قطر اللواء إبراهيم خليل المهندى، رئيس اللجنة الأمنية القطرية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، في 31 أكتوبر 2019 في أنقرة خلال زيارة رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

من جهتها، زعمت صحيفة ”صباح“ اليومية الناطقة بلسان الحكومة التركية، أن تركيا ستوفر أيضًا الدعم للموظفين العاملين في قطر في مجالات التدخل في حالات الطوارئ المتنقلة والعمليات الخاصة والتخلص من القنابل والإجراءات الأمنية ضد التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، كما سترسل الشرطة التركية أيضاً إلى قطر، بحسب الصحيفة، وحدات وكلاب للتعرف على القنابل والتخلص منها.

وذكر الموقع السويدي أنه تم تقديم الاتفاقية المكونة من 10 مواد إلى البرلمان للتصديق عليها في 7 يناير 2020 من قبل الرئيس التركي كما نشر الموقع ما قال إنها نسخة من الرسالة المرفوعة للبرلمان التركي للحصول على الموافقة من أجل عقد الشراكة مع قطر.

وينص مضمون الاتفاقية على تبادل الزيارات الاستكشافية والاجتماعات الثنائية، ومشاركة الخبرات المهنية والقيادية، وتنظيم دورات وبرامج تدريبية متخصصة، وتبادل الدعوات إلى الأحداث وورش العمل و المؤتمرات.

وأفاد الموقع السويدي في إبرازه لتفاصيل الاتفاقية القطرية التركية الأمنية، بأنه سيتم تنفيذ شروط الاتفاقية من قبل وزارة الداخلية التركية واللجنة الأمنية التي تتبع ”اللجنة العليا للمشاريع والإرث“.

وسبق للموقع السويدي أن كشف عن خطط الحكومة التركية لدعم قاعدتها العسكرية في قطر بالمزيد من القوات البحرية والجوية بالإضافة إلى القوات البرية، ووفقًا للوثيقة سترتفع تركيا تعداد قوتها العسكرية في قاعدتها بقطر إلى 3000 جندي، بالإضافة إلى الأفراد العسكريين ، موضحاً أن نشر وحدات الشرطة سيزيد من رؤية تركيا في الخليج.