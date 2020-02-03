عقوبة إهانة أعلام الدول بالإمارات قد تصل للسجن 25 عاما

فرضت دولة الإمارات العربية المتحدة عقوبات بحق من يتورط بالإساءة لعلمها الاتحادي أو أي من أعلام الإمارات الأعضاء أو علم مجلس التعاون الخليجي أو علم أي من الدول الأخرى.

وتقضي العقوبة التي حددها المرسوم الاتحادي بعقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، ولا تزيد عن 25 سنة، والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، على كل من ارتكب علنا أو في الأماكن العامة أو الأماكن المتاحة للجمهور أيا مما يأتي:

1 – أسقط أو أتلف أو أهان بأي طريقة علم الاتحاد.

2 – أسقط أو أتلف أو أهان بأي طريقة علم أي من الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو علم أي من الدول الأخرى. ويعتبر البند (1) من هذه المادة من الجرائم الماسة بأمن الدولة.