إيران تتهم السعودية بمنعها من المشاركة في اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي حول ”صفقة القرن“

زعمت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن المملكة العربية السعودية منعت وفدا إيرانيا من المشاركة في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، في مدينة جدة.

وتعقد المنظمة يوم غد الإثنين اجتماعا في مدينة جدة، على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء فيها، لبحث موقف المنظمة من خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ“صفقة القرن“.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي: ”الحكومة السعودية نقضت التزامات المنظمة، بعد منحها تأشيرات دخول للوفد الإيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري للمشاركة في اجتماع (المنظمة) الطارئ“.

وأضاف، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء مهر المحلية: ”على الرغم من دعوة أمين عام المنظمة، إيران لحضور اجتماع جدة، إلا أن الحكومة السعودية، انتهكت التزاماتها الصريحة“.

وتابع المسؤول الإيراني: ”أرسلنا مذكرة احتجاج رسمية حول الموضوع إلى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.. سيتم توزيع المذكرة على أعضاء المنظمة“.

ولم تعلق السلطات السعودية عبر قنواتها الرسمية على تصريحات المسؤول الإيراني، حتى الآن.