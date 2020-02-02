قرقاش: لغة المسؤولين الأتراك السياسية تجاه قادة الخليج مؤسفة

قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن ”اللغة السياسية المتدنية للمسؤولين الأتراك والتي أصبحت سمة من سمات خطابهم تجاه دول الخليج العربي وقادته مؤسفة“.

وأضاف في تغريدة عبر ”تويتر“ اليوم: ”مفردات تسعى للتغطية على واقع لا يمكن تغطيته ألا وهو أن أنقرة هي التي تتدخل في الشأن العربي وتعيد إنتاج أوهام إستعمارية ولى زمنها“.

اللغة السياسية المتدنية للمسؤولين الأتراك والتي أصبحت سمة من سمات خطابهم تجاه دول الخليج العربي وقادته مؤسفة. مفردات تسعى للتغطية على واقع لا يمكن تغطيته ألا وهو أن أنقرة هي التي تتدخل في الشأن العربي وتعيد إنتاج أوهام إستعمارية ولى زمنها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 2, 2020

وكان الوزير الإماراتي قد قال في وقت سابق إن ”الإستهداف المتجدد للمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي يسعى للنيل من موقعها الرائد وقيادتها لن ينجح، وستسقط هذه الإتهامات المغرضة كما سقطت الحملات السابقة“.

وشدد الوزير قرقاش على أن ”دور الرياض المحوري وبرنامجها المستقبلي هو المستهدف بكل ما يحمله من تغيير إيجابي للسعودية والمنطقة“.