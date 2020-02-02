المدمرة اليابانية تاكانامي تبحر متجهة إلى خليج عُمان

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أبحرت سفينة حربية يابانية من ميناء قرب طوكيو اليوم الأحد في مهمة لحماية السفن التجارية وناقلات النفط بخليج عمان الذي يمر منه 90 بالمئة من النفط المتجه لليابان وذلك وسط زيادة التوتر في الشرق الأوسط. وستعمل المدمرة تاكانامي وطاقمها المؤلف من مئتي فرد مع طائرتي دوريات بحرية من طراز بي-3سي لحراسة السفن المتجهة للموانئ اليابانية.…