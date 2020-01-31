 الكويت تسلم إيران 19 سجينًا لاستكمال عقوبتهم في بلادهم – إرم نيوز‬‎

الكويت تسلم إيران 19 سجينًا لاستكمال عقوبتهم في بلادهم

الكويت تسلم إيران 19 سجينًا لاستكمال عقوبتهم في بلادهم

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

سلَمت الكويت، مساء الجمعة، 19 سجينًا إيرانيًا إلى السلطات الإيرانية لاستكمال مدة محكوميتهم في بلادهم تطبيقًا لاتفاقية سابقة بين البلدين لتبادل السجناء.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن مصادر مطلعة أن“السجناء أمضوا أكثر من نصف المدة المحكومين بها وأحكامهم نهائية، وتم تسليمهم بموجب الاتفاقية بين البلدين وبموافقة الأطراف المعنية كافة“.

ووقعت الكويت وإيران اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية، والتجارية، والأحوال الشخصية، والجزائية، في العاصمة طهران العام 2004.

وسبق أن سلمت الكويت خلال الأعوام الماضية عشرات السجناء الإيرانيين إلى بلادهم ممن شملتهم اتفاقية تبادل السجناء، فضلًا عن تسليم إيران لسجناء كويتيين، وكان آخرهم سجين كويتي تم تسليمه لبلاده في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

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