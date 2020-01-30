العثور على رفات سبعة أسرى كويتيين في بادية محافظة المثنى العراقية‎

كشف محافظ المثنى العراقية أحمد منفي الزيادي عن العثور على رفات سبعة أسرى كويتيين في مقبرة في بادية السماوة جنوبي العراق قرب قضاء السلمان.

وقال المحافظ الزيادي لصحيفة ”الراي“ الكويتية، إن ”التنقيب بدأ بحضور ممثلي الأمم المتحدة ووزارة الدفاع العراقية ومن المتوقع وجود رفات لآخرين“.

وتعليقًا على القضية من الجانب الكويتي، فقد ذكر ناصر الهين، مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية، أنه ”لم يتم الجزم بعد بعدد الرفات التي تم العثور عليها أو تحدد هوياتهم إن كانوا كويتيين أم لا“.

وأوضح الهين في تصريح لصحيفة ”القبس“ الكويتية، أن ”جهود البحث والمساعي الكويتية مستمرة في إيجاد الرفات، مبينًا إمكانية أن يكون بين الرفات كويتيين، ولا يمكن الجزم بذلك إلى حين الاطلاع على تفاصيل الموضوع كافة“.

وكشف الهين عن تسلم الكويت مؤخرًا لرفات 32 مفقودا في العراق، جارٍ فحصها لكشف هوياتها الذي يحتاج الإعلان عنها وقت بعد تجميع الرفات وإيجاد البصمة الوراثية.

وسبق أن أعلن محافظ المثنى الزيادي في شهر حزيران/ يونيو الماضي العثور على رفات عدد من الأسرى الكويتيين الذين فقدوا خلال حرب الخليج في تسعينيات القرن الماضي.

وأشارت تقارير كويتية قبل عدة أشهر أن ”عدد الأسرى والمفقودين إبان الغزو العراقي لبلدهم قدر بنحو 600 مفقود آنذاك، حيث توالت الاكتشافات لرفاتهم حتى وصل عدد من تم كشف هوياتهم إلى 300“.

ويعتبر ملف المفقودين الكويتيين والعراقيين من الملفات العالقة بين البلدين منذ الغزو العراقي العام 1990، وقد استأنفت بغداد والكويت علاقاتهما العام 2003، في أعقاب إسقاط نظام صدام حسين على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، تبعها زيارات رسمية بين البلدين.