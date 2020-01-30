تباين ردود الأفعال بعد استقالة الكويتية غدير أسيري السريعة من الحكومة

منذ بداية تعيينها في الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد في منتصف شهر ديسمبر الماضي، لم يغب اسم وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري عن الأحاديث الإعلامية ونقاشات النشطاء الذين تباينت مواقفهم من تعيينها في هذا المنصب بين مؤيد ومعارض.

ومضت الأسابيع الماضية لتتزايد حدة الهجوم تجاه الوزيرة أسيري وتصل إلى صعودها منصة الاستجواب النيابي بعد وقت قصير على تعيينها، وطلب طرح الثقة بها الذي لم يحن وقت التصويت عليه بعد، ليأتي قرارها الجديد اليوم الخميس، بتقديم استقالتها من منصبها ”تجنبا لصدام بين السلطتين (الحكومة والبرلمان)“.

وقالت تقارير إعلامية، إن ”الوزيرة أسيري قدمت استقالتها مكتوبة إلى مجلس الوزراء، وتم قبولها“، لتتابع الأحاديث والتحليلات حول هذه الاستقالة وما شهدته فترة توليها للوزارة، ومصير الاستجواب الذي خضعت له وكان سببا بتقديم عشرة نواب طلب طرح الثقة بالوزيرة.

ردود الفعل

وتصدَر اسم الوزيرة غدير أسيري، منصات مواقع التواصل الاجتماعي، التي شهدت ردودا متباينة حول هذه الاستقالة التي تم توقيعها خلال الساعات الماضية، إذ بدا أنها لم تكن تناسب بعض الأشخاص كالنائب محمد المطير الذي وقع مسبقا على طلب طرح الثقة بها، عقب استجوابها من قبل النائب عادل الدمخي قبل عدة أيام.

وقال النائب المطير في تدوينة على ”تويتر“: ”حتى تنسجم الحكومة مع إعلانها ضد الفساد كان المفروض إقالة الوزيرة أسيري بسبب التجاوزات التي ذكرت في استجواب د.عادل الدمخي والآن على رئيس الوزراء إحالة الوزيرة المستقيلة لهيئة الفساد وللنيابة على تجاوزاتها التي ذكرت بالاستجواب وقراراتها بعد الاستجواب، وإلا هو سيتحمل مسؤولية تجاوزاتها“.

حتى تنسجم الحكومة مع إعلانها ضد الفساد كان المفروض اقالةالوزيرة أسيري بسبب التجاوزات التي ذكرت في استجواب د.عادل الدمخي والآن على رئيس الوزراء احالة الوزيرة المستقيلة لهيئة الفساد وللنيابة على تجاوزاتها التي ذكرت بالاستجواب وقراراتها بعد الاستجواب وإلا هو سيتحمل مسؤولية تجاوزاتها — محمد براك المطير (@MBALMUTAIR) January 30, 2020

وقال الكاتب والصحفي عبد الله قاسم المجادي، إن الأنسب للوزيرة أسيري هو الاستقالة لفقدانها المصداقية، معلقا: ”مسار عملها مثير للريبة عند العامة قبل النواب، ومصداقيتها افتقدت والاستجواب أحرجها سياسيا والأنسب لها الاستقالة وزيرة الشؤون #غدير_اسيري“.

مسار عملها مثير للريبة عند العامة قبل النواب، ومصداقيتها افتقدت

والاستجواب أحرجها سياسيا والأنسب لها الاستقالة

وزيرة الشؤون #غدير_اسيري pic.twitter.com/lxDwPKfz6f — عبدالله قاسم المجادي (@AQalmejadi) January 30, 2020

وتساءل المستشار الإعلامي والصحفي بمجلس الأمة رشيد الفعم، عن المكتسبات التي حققتها الأمة عقب السجال السياسي الذي اتسمت به الفترة الأخيرة، قائلا: ”واستقالت #غدير_اسيري من منصبها ما هي المكتسبات التي استفادت منها الأمة بعد طيلة شهر من الشد والجذب السياسي؟“.

وأستقالت #غدير_اسيري من منصبها ما هي المكتسبات التي استفادت منها الأمة بعد طيلة شهر من الشذ والچذب السياسي ؟ — رشيد الفعم (@rasheedalfaam) January 30, 2020

ووصف الناشط محمد طلال السعيد بعض الخطوات التي أقدمت عليها الوزيرة خلال فترة توليها المنصب بالأخطاء، قائلا: ”وقعت الوزيرة بعدة أخطاء أولها ”إغلاق حسابها في تويتر“ والتنصل من كل آرائها السابقة من أجل المقعد الوزاري، ثانيها صعودها للمنصة رغم أن ”الاستجواب غير دستوري كما ذكرت في مقدمتها“ وهنا تعدٍ صارخ على الدستور“.

وتابع السعيد في سلسلة تغريدات: ”لا يتوجب على الوزير صعود المنصة إذا كان ”الاستجواب غير دستوري“ بل يجب عليه أن يتمسك بكل حقوقه، اللجوء إلى التشريعية ثم اللجوء إلى المحكمة الدستورية، حتى يبر بالقسم الذي أقسمه مرتين أمام سمو الأمير وأمام المجلس، ويدفع بتقويم الاعوجاج النيابي من أجل وطنه“.

انتهت رحلة #غدير_اسيري مع الحكومة واظن انها اسرع وزيرة استقالت بتاريخ الكويت السياسي الحديث، وقعت الوزيرة بعدة اخطاء اولها "اغلاق حسابها في تويتر" والتنصل من كل اراءها السابقة من اجل المقعد الوزاري — محمد طلال السعيد (@mtalsaeed) January 30, 2020

ثانيها صعودها للمنصة رغم ان "الاستجواب غير دستوري كما ذكرت في مقدمتها" وهنا تعدي صارخ على الدستور بدأ في عهد وزراء حكومات الشيخ #ناصر_المحمد واستمر في حكومات الشيخ #جابر_المبارك وسارت غدير على نفس الطريق — محمد طلال السعيد (@mtalsaeed) January 30, 2020

واعتبر الدكتور عبد المطلب بهبهاني، أن قبول الوزيرة أسيري سابقا، صعود منصة الاستجواب كان خطأً، حيث قال: ”كان المفروض أن تقول ليس عندي ما يجب أن أستجوب عليه بعد أيام من تعييني، إذا أصرت الحكومة على صعودها أقدم استقالتي أو أتحمل إقالتهم لي، حينها درس لكل وزير قادم ما عنده ظهر وعند خصومه ”الأرقام“ حتى لم يملكوا المنطق والحجة“.

غلطة #غدير_أسيري

أنها قبلت بالإستجواب

وكان المفروض تقول

ليس عندي ما يجب أن إستجوب عليه

بعد أيام من تعييني

إذا أصرت الحكومة على صعودها

أقدم إستقالتي أو أتحمل إقالتهم لي

حينها

درس لكل وزير قادم ما عنده ظهر

وعند خصومه "الأرقام" حتى لم يملكون المنطق والحجة

✅ — د/ عبدالمطلب بهبهاني (@DrBehbehaniAM) January 30, 2020

وخضعت الوزيرة أسيري قبل عدة أيام، لاستجواب من النائب عادل الدمخي، من محور واحد يتعلق ”بمخالفة الوزيرة السياسة العامة للحكومة، وعدم التزامها بقسمها بأن تحترم الدستور وقوانين الدولة، حيث طعنت في إخوانها النواب واتهمتهم بالإشاعات ومغازلة قواعدهم الانتخابية“، وفق ما جاء في صحيفة الاستجواب التي تداولتها وسائل إعلام محلية.

والدكتورة غدير أسيري ناشطة سياسية، من مواليد الكويت العام 1977، وهي من الوجوه الجديدة في حكومة صباح الخالد، حصلت على درجة الليسانس في الفلسفة من جامعة الكويت، وعلى درجة الماجستير في الخدمة العامة من إحدى الجامعات الأمريكية، وعلى درجة الدكتوراه في السياسة الاجتماعية من إحدى جامعات المملكة المتحدة.