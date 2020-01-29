الكويت تعلن موقفها من ”صفقة القرن“

أعلنت وزارة الخارجیة في الكويت أنھا تقدر عالیا مساعي الولایات المتحدة الأمریكیة لحل القضیة الفلسطینیة وإنھاء الصراع العربي الإسرائیلي الذي امتد لأكثر من سبعین عاما وكان سببا في معاناة مریرة لأبناء الشعب الفلسطیني الشقیق وعامل ھدم لأمن واستقرار المنطقة.

وقالت الوزراء في بيان نقلته الوكالة الرسمية ”كونا“ إنه ”انطلاقا من موقف الكویت المبدئي والثابت بدعم خیارات الشعب الفلسطیني تؤكد مجددا أن الحل العادل والشامل للقضیة الفلسطینیة لا یتحقق إلا بالالتزام بقرارات الشرعیة الدولیة ذات الصلة وبالمرجعیات التي استقر علیھا المجتمع الدولي وفي مقدمتھا إقامة دولتها المستقلة ذات السیادة في حدود 4 یونیو 1967 وعاصمتھا القدس الشرقیة“.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن خطته للسلام في الشرق الأوسط التي يطلق عليها ”صفقة القرن“، يوم أمس الثلاثاء، حيث نصت على حل دولتين إسرائيلية وفلسطينية، على أن تبقى القدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال.