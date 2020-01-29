بعد رثاء قاسم سليماني.. الشاعر القطري ابن الذيب يعتزل الشعر (فيديو)

أعلن الشاعر القطري محمد بن الذيب العجمي، الشهير بـ ”ابن الذيب“، اعتزال الشعر، بعد أيام من إثارته عاصفة غضب كبيرة؛ إثر رثاء قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني السابق، الجنرال الراحل قاسم سليماني.

وفي مقطع فيديو متداول على تويتر، قال ابن الذيب: ”..بناء على طلب شخص عزيز وغال علي قررت اعتزال الشعر تمامًا، ولن أرجع عن هذا القرار إلا بطلب من ذات الشخص“، لكنه لم يفصح عن هويته.

وفي مقطعه المثير للجدل، خاطب ”ابن الذيب“ سليماني والد الجنرال الراحل بقصيدته قائلا: إن قاسم لا يشرب من الذلة وهو قاسم الكافرين وناصر الملة وأن من شمتوا في موته من الأمريكان والبريطان هم من ذاقوا الذلة، على حد تعبيره.