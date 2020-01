بعد رثاء قاسم سليماني.. الشاعر القطري ابن الذيب يعتزل الشعر (فيديو)

View this post on Instagram

أعلن الشاعر القطري محمد بن الذيب العجمي، الشهير بـ "ابن الذيب"، اعتزال الشعر، بعد أيام من إثارته عاصفة غضب كبيرة إثر رثاء قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني السابق، الجنرال الراحل قاسم سليماني. وفي مقطع فيديو متداول على تويتر، قال ابن الذيب: "..بناء على طلب شخص عزيز وغال علي قررت اعتزال الشعر تمامًا، ولن أرجع عن هذا القرار إلا بطلب من ذات الشخص"، لكنه لم يفصح عن هويته. أثار الشاعر القطري محمد بن الذيب العجمي، الشهير بـ "ابن الذيب"، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بأبيات شعرية (شعر شعبي) يرثي بها قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني السابق، الجنرال الراحل قاسم سليماني. وخاطب "ابن الذيب" سليماني والد الجنرال الراحل بقصيدته قائلاً إن قاسم لا يشرب من الذلة وهو قاسم الكافرين وناصر الملة وأن من شمتوا في موته من الأمريكان والبريطان هم من ذاقوا الذلة، على حد تعبيره. في التبارى شعراء خليجيون، خاصة من السعودية والإمارات، منذ أيام، في الرد على الشاعر القطري محمد بن الذيب العجمي الذي أشعل غضبًا عارمًا في مواقع التواصل الاجتماعي بقطعة شعرية قال معلقون إنها تطاول على حكام السعودية ودول الخليج.