 الكويت تحتفل بمرور 14 عاما على تولي الصباح مقاليد الحكم – إرم نيوز‬‎

الكويت تحتفل بمرور 14 عاما على تولي الصباح مقاليد الحكم

الكويت تحتفل بمرور 14 عاما على تولي الصباح مقاليد الحكم

المصدر: نسرين العبوش– إرم نيوز

يحتفل الكويتيون في مثل هذا اليوم من كل عام بذكرى تولي أميرهم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم، الذي مضى عليه 14 عاما.

وتولى الشيخ صباح – وهو الحاكم الـ 16 لدولة الكويت الذي يحظى بمحبة واسعة على المستويين الكويتي والخليجي – سدة الحكم عام 2006، خلفا للأمير سعد العبدالله السالم الصباح.

وبدأت التهاني تتوافد إلى الشيخ صباح من قبل قياديين ومسؤولين في البلاد منذ الثلاثاء، احتفاء بما قدمه لبلاده على الصعيد الداخلي، فضلا عن أدواره الخارجية والمساعدات التي قدمت في عهده إلى دول مختلفة.

ولم يغب الشيخ صباح الملقب بـ“قائد العمل الإنساني“ عن هذه الاحتفالات حيث بادر برفع علم البلاد في قصر ”بيان“، للإعلان عن بدء الاحتفالات الوطنية في الكويت، وسط حضور كبير بينهم مسؤولون وقادة بارزون في البلد.

ورصدت وسائل إعلام محلية هذا الاحتفاء بالإضافة إلى توثيق أبرز إنجازات وتصريحات الشيخ صباح منذ توليه الحكم في البلاد، والمشروعات التي افتتحت في عهده.

كما عبر مغردون عبر مواقع التواصل عبر هاشتاج #صباح_الاحمد، عن امتنانهم لأميرهم، ومعبرين عن مشاعر الحب تجاهه.

وكان البنك الدولي قد كرم الشيخ صباح في شهر نيسان/ أبريل 2019، لدوره في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي وإحياء السلام، في خطوة هي الأولى من نوعها من البنك الدولي لقائد دولة.

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