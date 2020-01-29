الكويت تحتفل بمرور 14 عاما على تولي الصباح مقاليد الحكم

يحتفل الكويتيون في مثل هذا اليوم من كل عام بذكرى تولي أميرهم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم، الذي مضى عليه 14 عاما.

وتولى الشيخ صباح – وهو الحاكم الـ 16 لدولة الكويت الذي يحظى بمحبة واسعة على المستويين الكويتي والخليجي – سدة الحكم عام 2006، خلفا للأمير سعد العبدالله السالم الصباح.

وبدأت التهاني تتوافد إلى الشيخ صباح من قبل قياديين ومسؤولين في البلاد منذ الثلاثاء، احتفاء بما قدمه لبلاده على الصعيد الداخلي، فضلا عن أدواره الخارجية والمساعدات التي قدمت في عهده إلى دول مختلفة.

ولم يغب الشيخ صباح الملقب بـ“قائد العمل الإنساني“ عن هذه الاحتفالات حيث بادر برفع علم البلاد في قصر ”بيان“، للإعلان عن بدء الاحتفالات الوطنية في الكويت، وسط حضور كبير بينهم مسؤولون وقادة بارزون في البلد.

الكويت تحتفل اليوم بالذكرى الرابعة عشر لتسلم مقاليد الحكم لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ #صباح_الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه pic.twitter.com/i9Tkn1f5kg — كيفان الإخبارية ???????? (@kifannewsQ8) January 29, 2020

ورصدت وسائل إعلام محلية هذا الاحتفاء بالإضافة إلى توثيق أبرز إنجازات وتصريحات الشيخ صباح منذ توليه الحكم في البلاد، والمشروعات التي افتتحت في عهده.

كما عبر مغردون عبر مواقع التواصل عبر هاشتاج #صباح_الاحمد، عن امتنانهم لأميرهم، ومعبرين عن مشاعر الحب تجاهه.

دمت للكويت صباحاً ورمزاً وفخراً وعزاً حفظكم الله ورعاكم ????????❤️ #صباح_الاحمد pic.twitter.com/bWpuKQh4KK — فلاح سعد العازمي (@falah_s_alazmi) January 29, 2020

وكان البنك الدولي قد كرم الشيخ صباح في شهر نيسان/ أبريل 2019، لدوره في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي وإحياء السلام، في خطوة هي الأولى من نوعها من البنك الدولي لقائد دولة.

أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ #صباح_الأحمد حفظه الله وأمد في عمره بمناسبة الذكرى الـ14 لتولي سموكم مقاليد الحكم بالبلاد

اسأل المولى عز وجل أن يديم على سموكم الكريم نعمة الصحة والعافية ويحفظكم رمزاً وقائداً لنا pic.twitter.com/MdGymW6m48 — المحامي/ ممدوح الفايز ???????? (@LAWYER_MAMDOUH) January 29, 2020

يشهد اليوم 29 يناير 2006 لحظة مهمة في تاريخ #الكويت الحديث مع تولي صاحب السمو الشيخ #صباح_الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم ، مستذكرين فيها حكمة سموه في العديد من المواقف السياسية،

حفظك الله وحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه . pic.twitter.com/mXa5cIu84m — نايف بدر بن شرار (@naifsharar) January 29, 2020