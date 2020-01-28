خبراء: الدبلوماسية الإماراتية طوقت التحرك التركي في الجزائر وتونس

تحركت الدبلوماسية الإماراتية بشكل لافت خلال الساعات الماضية على خط الملف الليبي، من خلال زيارة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى الجزائر وتونس، فيما بدا أنه مسعى لتطويق التحرك التركي في هذا المجال، بحسب خبراء ومحللين.

وقال الدبلوماسي التونسي السابق عبدالله العبيدي لـ ”إرم نيوز“، إن ”الملف الليبي بات اليوم قلب الرحى للدبلوماسية العربية والإقليمية، وإن القوى الإقليمية الكبرى باتت تبحث عن تشكيل ما يشبه الأحلاف أو الكتل التي تتبنى وجهة نظر موحدة إزاء الوضع في ليبيا“، موضحا أن ”الإمارات أدركت هذا الدور وتحركت في هذا الاتجاه، خصوصا لإبطال مفعول جولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي قادته إلى تونس ثم الجزائر؛ لمحاولة تمرير رؤيته للحل في ليبيا“، وفق قوله.

وأضاف العبيدي، أن ”الجزائر كثفت من جانبها تحركاتها الدبلوماسية الرامية إلى استعادة دورها وثقلها في المنطقة عبر البوابة الليبية، وأنها ستتخذ من الموقف الإماراتي الداعم لهذه الخطوة جرعة لتعزيز دورها في حل الأزمة الليبية“، مشيرا في السياق إلى أن ”الجزائر بادرت بعد أيام قليلة من عقد مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، بعقد اجتماع لدول الجوار الليبي لتثبيت مخرجات اجتماع برلين ولتأكيد دورها الريادي في المنطقة“، بحسب قوله.

ومن جانبه، قال المحلل السياسي المتخصص في الشأن الليبي مختار اليزيدي لـ ”إرم نيوز“؛ إن ”التحرك الإماراتي تزامنا مع استعادة الجزائر فاعليتها الدبلوماسية سيضعف الحضور التركي في المنطقة، وسينجح في تطويق تحركات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي واجه في الجزائر كما في تونس فشلا في تسويق رؤيته للحل في ليبيا“، وفق تأكيده.

وأضاف اليزيدي، أن ”الأزمة الليبية تمثل اليوم المحرك الأول للدبلوماسية العربية والإقليمية، وأن من مصلحة الإمارات أن تتحرك في المجال الذي تعمل تركيا على كسبه، وخصوصا شمال أفريقيا؛ من أجل قطع الطريق على أنقرة ومنعها من التمدد في هذا المجال الحيوي“.

من جهته، اعتبر الخبير في الشأن الليبي مصطفى بوعزيز، أن ”المخطط التركي في ليبيا يواجه انتكاسة كبيرة بعد الرفض التونسي والجزائري التدخل العسكري التركي المباشر في ليبيا، وبعد تدخل قوى إقليمية للحيلولة دون التمدد التركي هناك“.

وأضاف بوعزيز في حديث لـ ”إرم نيوز“، أن ”توقيت دخول الإمارات على الخط وجه رسالة إلى أردوغان بأن الملف الليبي ليس شأنا تركيا“.