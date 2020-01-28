زيارة مرتقبة لوزير العمل الفلبيني إلى الكويت لحل أزمة العمالة بين البلدين

قالت تقارير إعلامية فلبينية إن وزير العمل سيلفستر بيلو سيتوجه إلى الكويت يومي الـ 2 و 3 شباط/ فبراير المقبل؛ لمناقشة الاتفاقية العمالية بين البلدين التي تم توقيعها في شهر أيار/ مايو عام 2018.

وتأتي هذه الزيارة المرتقبة بعد أسابيع على فرض الحظر الشامل على إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت، ونشوء أزمة بين البلدين عقب وفاة الخادمة ”جانيلين فيلافيند“ التي قيل إنها ”تعرضت للتعذيب والإيذاء الجنسي“.

وكشفت التقارير الفلبينية التي نقلتها صحيفة ”القبس“ الكويتية عن إجراء وزير العمل بيلو سلسلة من الاجتماعات مع السفير الكويتي في الفلبين مساعد صالح الذويخ؛ للتعجيل بحل قضية العمالة.

وأعلنت الفلبين قبل نحو أسبوعين فرض حظر شامل على إرسال عمالتها إلى الكويت، مؤكدةً أن هذا الحظر سيستمر حتى يتم تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم توقيعه بين البلدين لضمان حماية العمال، وضمان العدالة في قضية وفاة الخادمة فيلافيند.

وتوفيت فيلافيند في أواخر شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إذ نقلها العسكري الذي تعمل في منزله إلى المستشفى، إلا أنها كانت قد فارقت الحياة، ليبادر الكادر الطبي بالمستشفى لإبلاغ وزارة الداخلية؛ بعد أن رصدوا وجود آثار اعتداء على جسد الخادمة، تم بعده إيقاف العسكري وزوجته.

وأمر النائب العام في الكويت، أمس الإثنين، بسجن العسكري وزوجته 21 يومًا في السجن المركزي؛ بعد إسناد تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار إليهما، وأحالهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما وتطبيق العقوبة بحقهما، التي تصل إلى الإعدام شنقًا.