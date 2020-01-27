الكويت تسجن قاتلَي الخادمة الفلبينية بتهمة القتل العمد

أمر النائب العام في الكويت، ضرار العسعوسي، الإثنين، بسجن العسكري الكويتي وزوجته، المتهمين بقتل الخادمة الفلبينية جانيلين فيلافيند، 21 يوما في السجن المركزي؛ بعد إسناد تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار إليهما.

وأحال النائب العام المتهمين إلى محكمة الجنايات؛ لمحاكمتهم وتطبيق العقوبة بحقهم، التي تصل إلى الإعدام شنقا؛ بسبب جريمة القتل التي ارتكباها، وتسببت بأزمة بين الكويت والفلبين، وفق صحيفة ”القبس“ الكويتية.

وتوفيت فيلافيند، في أواخر شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إذ نقلها العسكري الذي تعمل في منزله إلى المستشفى، إلا أنها كانت قد فارقت الحياة، ليبادر الكادر الطبي بالمستشفى لإبلاغ وزارة الداخلية؛ بعد أن رصدوا وجود آثار اعتداء على جسد الخادمة، تم بعده إيقاف العسكري وزوجته.

وكان وزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسينقد أعلن قبل يومين، ”رفض أي أموال أو ديَة تقدم من المتهمين كتعويض عن حياة الخادمة“، مطالبا بحياة شخصين اثنين بدل حياة الخادمة المتوفاة.

وكذلك رفضت عائلة الخادمة الحصول على مبلغ مالي مقداره مليون دولار دية قدمه صاحب العمل الكويتي كحل لتسوية التهم الجنائية التي نتجت عن مقتل الخادمة.

وكانت وزارة الخارجية الفلبينية أعلنت قبل أيام، عن موافقة الكويت السماح لمحققين من الفلبين بالانضمام إلى التحقيق في قضية مقتل فيلافيند، بعد أيام من فرض الحكومة الفلبينية الحظر الشامل على إرسال عمالتها إلى الكويت؛ عقب وفاة الخادمة التي قيل إنها ”تعرضت للتعذيب والإيذاء الجنسي“، حسب ما أظهره تشريح المكتب الوطني للتحقيقات في الفلبين.