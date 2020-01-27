الكويت .. ”شخصية“ بمنصب حساس يسرب معلومات خطيرة لحسابات وهمية

كشف تقرير إخباري كويتي، اليوم الاثنين، أن ”شخصية“ يعمل بمنصب حساس في الكويت، متورط بتسريب ”معلومات خطيرة“ لحسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي عرفت بإثارة ”الفتنة والبلبلة“.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية، عن مصدر مطلع قوله، إن ”الشخص الذي يشغل منصبا مهما جدا، بث معلومات غير صحيحة للإضرار بأشخاص يعملون بالجهة الحساسة التي يعمل بها، كما تبين تعاونه مع صاحب حسابات وهمية، وأن علاقة وثيقة تربطهما“.

وأوضح المصدر للصحيفة أن ”هذا الشخص لا يعلم حتى الآن شيئا عن اكتشاف أمره، ولا يزال على رأس عمله، ومن المتوقع أن يُلقَى القبض عليه قريبا“.

وأشار إلى أن ”جهاز أمن الدولة يتوصل إلى شبكة حسابات وهمية بتقنية إلكترونية مبتكرة، حيث اتضحت أمامه معظم الهويات الحقيقية للحسابات المثيرة للفتن، ومؤخرا جرت الإطاحة بشخصين عن طريق تقنية مبتكرة“.

وبين للصحيفة أن ”الحسابات التي تنشر رأيها بحدود حرية التعبير التي كفلها الدستور ليس عليها حرج، حتى وإن كانت حسابات وهمية، ولا تعتبر مخالفة للقانون، طالما أنها تستخدم تلك الحسابات في الأطر القانونية“.