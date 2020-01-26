إحالة مسؤول كويتي للتحقيق بتهمة الإضرار بالمال العام

أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت (نزاهة)، مدير عام هيئة عامة، إلى النيابة العامة؛ للتحقيق في شبهة إضراره بالمال العام، مع وقفه عن العمل حتى انتهاء التحقيق معه وإصدار حكم قضائي بحقه.

وقال الناطق الرسمي للهيئة محمد عبدالرحمن، في بيان عبر حساب (نزاهة)، إن ”قطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة، تلقى بلاغا مقدما من وزيرالأوقاف والشؤون الإسلامية، تمثل بتملك ثلث خيري في إحدى الشركات التجارية واتفاق الجمعية العمومية غير العادية على تصفية تلك الشركة“.

وأضاف البلاغ أنه ”جرى تشكيل لجنة تصفية يرأسها مدير عام لهيئة عامة؛ لضمان التأكد من إخراج الثلث الخيري من إجراءات التصفية، إلا أنه شاب عمله في تلك اللجنة الغموض والريبة؛ مما استدعى قيام الوزير المختص بإحالة الأوراق إلى نزاهة“.

وباشرت (نزاهة) إجراءاتها للتأكد من صحة الواقعة، وانتهت ”بتوافر شبهة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح ذلك الثلث، وتجاهل المدير المتهم للدراسات الفنية وممارسته لأعماله دون سند قانوني يخوله ذلك، وحرمانه للثلث من أرباح تلك العقارات“.

يشار إلى أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد، التي صدر مرسوم تأسيسها في العام 2016، تسعى لوضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها.