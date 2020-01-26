وزير الشؤون الخارجية العماني يلتقي ظريف في طهران

قالت وزارة الخارجية العمانية، إن وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي، سيجتمع مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، في طهران لبحث أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وذكرت الوزارة في تغريدة على ”تويتر“، أن الوزيرين سيجتمعان ”لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة، وعلى وجه الخصوص أمن الملاحة في مضيق هرمز“.

وتحافظ سلطنة عمان على علاقات ودية مع كل من الولايات المتحدة وإيران، وتوسطت من قبل بين الدولتين اللتين لا تربطهما علاقات دبلوماسية منذ الثورة الإسلامية في إيران في عام 1979.