 قرقاش: دور الرياض المحوري وبرنامجها المستقبلي هو المستهدف – إرم نيوز‬‎

قرقاش: دور الرياض المحوري وبرنامجها المستقبلي هو المستهدف

قرقاش: دور الرياض المحوري وبرنامجها المستقبلي هو المستهدف

المصدر: فريق التحرير

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، إن دور الرياض المحوري وبرنامجها المستقبلي هو المستهدف بكل ما يحمله من تغيير إيجابي للسعودية والمنطقة.

وكتب قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“:“الاستهداف المتجدد للمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي يسعى إلى النيل من موقعها الرائد وقيادتها لن ينجح، وستسقط هذه الاتهامات المغرضة كما سقطت الحملات السابقة، ودور الرياض المحوري وبرنامجها المستقبلي هو المستهدف بكل ما يحمله من تغيير إيجابي للسعودية والمنطقة“.

وتابع في تغريدة أخرى:“كم أسعدنا الحضور والتواصل السعودي الإعلامي الدولي والمؤثر خلال هذه الفترة، حيث عبرت الرياض عن سياساتها ورؤيتها بقوة الحجة والمنطق وعبر أصوات مؤثرة وناضجة شملت الأمراء عبدالعزيز بن سلمان، وخالد بن سلمان، وفيصل بن فرحان، ومعالي عادل الجبير“.

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