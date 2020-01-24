الكويت تستدعي السفير الإيراني

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، السفیر الإیراني محمد إیراني، على خلفية تصريحات مسؤولين بالحرس الثوري تزعم انطلاق إحدى الطائرات التي استهدفت الجنرال قاسم سليماني من قاعدة كويتية.

ونقل نائب وزیر الخارجیة خالد الجارالله استياء بلاده إلى السفير الإيراني، جراء ”تكرار تصریح قائد القوات الجوية في الحرس الثوري، بأن قاعدة علي السالم في الكویت شاركت ضمن قواعد أخرى في العملیة التي نفذت قرب مطار بغداد مؤخرا“، وفقًا لوكالة الانباء الكويتية ”كونا“.

وأعرب الجارالله عن ”استیاء واستغراب الكویت لتكرار مثل ھذه التصریحات“، مجددا نفي بلاده القاطع لمثل هذه الأنباء، وهو ما سبق أن نفته أيضًا رئاسة الأركان العامة للجیش الكويتي.

وطلب الدبلوماسي الكوتي من السفیر الإیراني بضرورة صدور ”توضيح عن المسؤولین في إیران بشأن التصريحات المشار إليها، وألا یتم تكرارها، إذ من شأنھا الإساءة للعلاقات بین البلدین“.