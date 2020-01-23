الشاعر القطري ”ابن الذيب“ ينعى قاسم سليماني ويمجد خامنئي (فيديو)

أثار الشاعر القطري محمد بن الذيب العجمي، الشهير بـ ”ابن الذيب“، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بأبيات شعرية (شعر شعبي) يرثي بها قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني السابق، الجنرال الراحل قاسم سليماني.

وخاطب ”ابن الذيب“ سليماني والد الجنرال الراحل بقصيدته قائلاً إن قاسم لا يشرب من الذلة وهو قاسم الكافرين وناصر الملة وأن من شمتوا في موته من الأمريكان والبريطان هم من ذاقوا الذلة، على حد تعبيره.

الشاعر ابن الذيب .. الاكثر تداولاً هذه اللحظات بعد قصيدة يرثي فيها قاسم سليماني ويثني عليه ..

( كني أسمع صدى عبرة رسول الله

وآل بيته على قــاسـم سُلـيماني )

by: @ZidaneNajd pic.twitter.com/NpBONQRlCX — هيئة المشاهير (@almobark_) January 23, 2020

وتغنى الشاعر القطري بالمرشد الإيراني الأعلى آلة الله علي خامنئي واصفاً إياه بـ ”ولي الله قدس الله سره“.

وزاد ”ابن الذيب“ في تبجيل قاسم سليماني وكيل المديح له بقوله: ”كني أسمع صدى عبرة رسول الله وآل بيته على قــاسـم سُلـيماني“.

وأثارت الأبيات غضب معلقين اعتبروا أنها استفزازية لكثيرين يرون أن سليماني كان وراء مقتل وتشريد مئات الآلاف في العراق وسوريا واليمن عبر مخططاته لتوسيع النفوذ الإيراني وأجندته الطائفية في المنطقة.