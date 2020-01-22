الإمارات تؤكد خلوها من فيروس ”كورونا الجديد“

أكدت السلطات الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن الدولة خالية تماماً من أي حالات مصابة بفيروس كورونا، الذي ظهر في جمهورية الصين مؤخرا.

وقالت اللجنة الوطنية لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية ومكافحة الجائحات على المستوى الوطني: إن ”الإمارات تمتلك منظومة وخططا متكاملة للطوارئ والأزمات لمواجهة المخاطر الصحية العمومية“.

وأضافت، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”وام“، أن الأجهزة المختصة في الإمارات على اتصال دائم بمنظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا الجديد؛ من أجل الوقوف على المستجدات والإجراءات التي تتخذها المنظمة العالمية والتوصيات الصادرة منها بهذا الشأن.

وأكدت اللجنة أن الإجراءات المتخذة في مثل هذه الحالات تكون كفيلة بحماية الدولة من دخول الفيروس.

وطمأنت اللجنة بأن الحالات المكتشفة حول العالم لا تزال محدودة الانتشار، مقارنة بأنواع أوبئة أخرى، مؤكدة أن ”الوضع الصحي لا يدعو إلى القلق، وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع“.

وقال رئيس اللجنة الدكتور حسين عبدالرحمن الرند: ”إن الجهات المعنية في الإمارات قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية التي تطبق في منافذ الدخول بالدولة؛ لضمان اتباع أفضل الممارسات العالمية، وتجنب انتشار أمراض معدية“.

وأضاف أنه جرى ”الاتفاق على توزيع منشورات توعوية للقادمين للدولة وبلغات مختلفة؛ من أجل التأكيد على رصد الحالات لاكتشافها بشكل مبكر والعمل على تثقيف جميع المنشآت الصحية بالدولة، حتى يتم احتواء أي حالات محتملة، بالإضافة إلى إنشاء لجنة إعلامية وطنية للقيام بالتوعية داخل الدولة بما يخص مرض كورونا الجديد“.