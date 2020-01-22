بوادر انهيار مفاوضات السعودية وقطر لحل الأزمة الخليجية

تشهد الأيام الحالية هجوما إعلاميا حادا من الإعلام القطري على السعودية وقادتها، ما يوحي ببوادر انهيار آمال المصالحة السعودية القطرية التي تحدث عنها وزير الخارجية القطري أواخر العام الماضي.

وكان مصدر خاص أبلغ ”إرم نيوز“ الشهر الماضي أن قناة الجزيرة تلقت تعليمات من المسؤولين القطريين بتعليق مهاجمة السعودية والإمساك عن بث أي محتوى قد يشكل استفزازا للمملكة.

وتحدثت تقارير إعلامية حينها عن زيارة سرية قام بها وزير خارجية قطر إلى المملكة، لإجراء مباحثات بشأن إنهاء الأزمة.

وأكد وزير الخارجية القطري أنه جرت بالفعل اجتماعات بين المسؤولين السعوديين والقطريين، ولا يود الكشف عن هوياتهم أو الأماكن التي التقوا فيها. لكنه أكد يومها أنه تم إحراز ”بعض التقدم“.

غير أن الأمور تغيرت خلال الأيام الأخيرة حيث بدا واضحا تغير نبرة الإعلام القطري، وأعلنت قناة ”الجزيرة“ القطرية عن وثائقي جديد للبرنامج الاستقصائي ”ما خفي أعظم“ والذي سيتحدث عن موضوع متعلق بالحرم المكي، وهو أمر سيشكل استفزازا للمملكة.

وبثت قناة ”الإخبارية“ السعودية الرسمية تقريرا ناريا وصف قطر ”بالابن الضال للخليج والعرب والبنك المتحرك للملالي“.

ونشر حساب موجز الأخبار الشهير بالسعودية تقريرا ينتقد بشدة السياسات القطرية في المنطقة.

وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الثلاثاء، في كلمته أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي: ”نتمنى على قطر تغيير سلوكها ودعمها للإرهاب”.