الجبير للأوروبيين: توقفوا عن انتقاد القضاء السعودي لسنا جمهورية موز

طالب وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير اليوم الثلاثاء دول أوروبا بالتوقف عن انتقاد القضاء السعودي، قائلا إن بلاده ”ليست جمهورية موز“.

وقال الجبير في كلمة له أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي: ”توقفوا عن انتقاد قضائنا، لسنا دولة من دول جمهوريات الموز.. نحن دولة ذات سيادة ولا نقبل أن تحاضروا علينا“.

وأضاف الوزير السعودي محاطبا الأوروبيين: ”معلوماتكم حول السعودية مبنية على الشائعات“.

من جهة أخرى تطرق الجبير إلى التطورات التي تشهدها المنطقة قائلا إن ”الشيعة في العراق ولبنان وإيران يتظاهرون ضد سياسات نظام طهران.. إيران الدولة الأكبر الراعية للإرهاب في العالم“.

وحول الأزمة القطرية، تمنى الجبير على الدوحة أن تباشر ”تغيير سلوكها ودعمها للإرهاب“ بحسب تعبيره.