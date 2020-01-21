وكالة: يوسف بن علوي يزور إيران للمرة الثانية خلال أسبوعين

أفادت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، الثلاثاء، بأن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، سيزور العاصمة الإيرانية طهران الثلاثاء، من أجل لقاء نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وهذه هي الزيارة الثانية للوزير العماني إلى إيران خلال أسبوعين، حسب الوكالة ذاتها.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، قال الاثنين خلال مؤتمر صحافي، إن ”مسؤولا رفيع المستوى من المنطقة سيزور طهران“، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان بن علوي زار طهران في الـ 7 من يناير/ كانون الثاني الجاري، للمشاركة في منتدى حوار طهران، وكان موعد الزيارة عقب اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني.