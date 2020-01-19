الداخلية الكويتية تحظر على منتسبيها استخدام الهاتف النقال لأغراض شخصية  

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية تعميما يحظر استخدام الهاتف النقال أثناء أوقات العمل في غير مهام العمل.

وعللت الوزراة قرارها بحظر استخدام الهاتف النقال بأن ذلك يأتي في إطار حرص وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام على تحقيق الانضباط لدى رجال الأمن وبما لا يؤثر على عملهم في حفظ الأمن ومتابعة المهام المكلفين بها، وفق ما نشرته صحيفة ”الأنباء“ الكويتية .

وبموجب التعميم سيتم حظر استخدام الهاتف النقال على أعضاء قوة الشرطة من العاملين الميدانيين أو المكلفين بالواجبات الأمنية الأخرى أو الانشغال بها بأسلوب شخصي ليست له علاقة بالواجب أو المهمة المكلف بها.

وأوضح التعميم أنه ستتم إحالة كل من يخالف ذلك إلى الجهة المختصة للتحقيق معه تمهيدا لمساءلته انضباطيا.