قرقاش: الإمارات تدعم بلا تحفظ جهود ألمانيا لإحلال السلام في ليبيا‎

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في تغريدة على ”تويتر“، اليوم الجمعة، إن ”الإمارات تدعم بلا تحفظ جهود ألمانيا لعقد مؤتمر بشأن ليبيا، وأهداف المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار هناك“.

وأضاف الوزير أنه ”يتطلع لنجاح مؤتمر برلين“، وشدد على أهمية الجهود المشتركة لإنهاء الصراع الليبي.

Looking foreword to a successful Berlin Conference in our joint efforts towards an end to the conflict in Libya. The UAE unreservedly supports German efforts in convening the conference & the international community’s goals of peace & stability in Libya.

