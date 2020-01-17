 قرقاش: الإمارات تدعم بلا تحفظ جهود ألمانيا لإحلال السلام في ليبيا‎ – إرم نيوز‬‎

قرقاش: الإمارات تدعم بلا تحفظ جهود ألمانيا لإحلال السلام في ليبيا‎

قرقاش: الإمارات تدعم بلا تحفظ جهود ألمانيا لإحلال السلام في ليبيا‎

المصدر: رويترز

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في تغريدة على ”تويتر“، اليوم الجمعة، إن ”الإمارات تدعم بلا تحفظ جهود ألمانيا لعقد مؤتمر بشأن ليبيا، وأهداف المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار هناك“.

وأضاف الوزير أنه ”يتطلع لنجاح مؤتمر برلين“، وشدد على أهمية الجهود المشتركة لإنهاء الصراع الليبي.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أمس الخميس، إن مؤتمر برلين الذي سيعقد، الأحد، يجب أن يحاول تنفيذ حظر على الأسلحة مجددًا في ليبيا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
ألمانيا
أنور قرقاش
الإمارات
تاغ
ليبيا
تاريخ النشر
تاريخ التحديث