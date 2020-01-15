الكويت.. استمرار حبس شافي العجمي وشقيقه بتهمة تمويل جماعات إرهابية في سوريا

قررت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأربعاء، استمرار حبس الدكتور والأستاذ الجامعي شافي العجمي وشقيقه إلى يوم غد الخميس، بعد اتهامهما بجمع تبرعات بصورة غير مشروعة، وتمويل جماعات متطرفة في سوريا لأكثر من نصف مليون دينار.
استمرار حبس #شافي_العجمي وشقيقه الى الغد في قضية تمويل جماعات متطرفة في سوريا لاكثر من نصف مليون دينار https://t.co/cskJZzVZWg
— أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) January 15, 2020
وبحسب موقع ”أمن ومحاكم“ المختص بالأخبار الأمنية والقضائية، فإن ”المتهمين أنكرا الاتهامات الموجهة إليهما بتمويل الجماعات الإرهابية بأكثر من نصف مليون دينار“.
وكان الدكتور العجمي قد اتهم من قبل واشنطن العام 2014 بتمويل ”الإرهاب“ من خلال جمع الأموال لصالح جماعات مسلحة تقاتل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، واعتقل بالكويت في العام نفسه، وفرضت عليه عقوبات إلى جانب اثنين آخرين أحدهما الكويتي حجاج العجمي.
وأفرجت السلطات الكويتية آنذاك عن الدكتور شافي العجمي عقب وقت وجيز من احتجازه.