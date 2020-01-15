الكويت.. استمرار حبس شافي العجمي وشقيقه بتهمة تمويل جماعات إرهابية في سوريا

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قررت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأربعاء، استمرار حبس الدكتور والأستاذ الجامعي شافي العجمي وشقيقه إلى يوم غد الخميس، بعد اتهامهما بجمع تبرعات بصورة غير مشروعة، وتمويل جماعات متطرفة في سوريا لأكثر من نصف مليون دينار. استمرار حبس #شافي_العجمي وشقيقه الى الغد في قضية تمويل جماعات متطرفة في سوريا لاكثر من نصف مليون دينار https://t.co/cskJZzVZWg —…