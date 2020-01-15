الشيخة موزا والدة أمير قطر تزور سلطنة عمان للتعزية في وفاة قابوس

وصلت الشيخة موزا بنت ناصر المسند والدة أمير قطر، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة العمانية مسقط، لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان السابق قابوس بن سعيد بن تيمور.

وكان في استقبال الشيخة موزا في قصر ”العلم العامر“، زوجة سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق بن سعيد بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وقالت وكالة : ”السيدة الجليلة حرم صاحب الجلالة السلطان المعظم/حفظه الله ورعاه/تستقبل بقصر العلم العامر صاحبة السمو الشيخة حرم صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني التي وصلت إلى البلاد اليوم لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه“.

السيدة الجليلة حرم صاحب الجلالة السلطان المعظم/حفظه الله ورعاه/تستقبل بقصر العلم العامر صاحبة السمو الشيخة حرم صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني التي وصلت إلى البلاد اليوم لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه -. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 15, 2020

وهذه أول مرة يتم فيها ذكر حرم السلطان الجديد بشكل رسمي.

يذكر أن السلطان متزوج من عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية وله منها 4 أوبناء، ولادان وبنتان.