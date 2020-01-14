الإمارات تعزي أوكرانيا في ضحايا ”الطائرة المنكوبة“

بعث رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، برقية تعزية إلى نظيره الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بضحايا حادثة طائرة الركاب المنكوبة.

كما بعث كل من نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد أبوظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس زيلينسكي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وكانت طائرة ركاب أوكرانية سقطت، الأربعاء الماضي، عقب إقلاعها بوقت قصير من مطار الخميني الدولي بالعاصمة الإيرانية طهران؛ ما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا، فيما أعلن الحرس الثوري، لاحقا، مسؤوليته عن إصابة الطائرة بصاروخ؛ ما أدى لإسقاطها.