مسؤول يكشف غرض زيارة رئيس وزراء اليابان لدول الخليج

كشف مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية، اليوم الاثنين، غرض زيارة رئيس الوزراء شنزو آبي، الجارية حاليا لدول الخليج، بدأها بالسعودية والإمارات.

وأوضح المسؤول، الذي كان ينقل تصريحات آبي، أن اليابان تربطها علاقة قوية مع الولايات المتحدة وإيران مما يمكنها من الاضطلاع بدور دبلوماسي لنزع فتيل التوتر في المنطقة، بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، في ضربة أمريكية والهجوم الصاروخي، الذي نفذته إيران على القوات الأمريكية في العراق ردا على ذلك.

وفي إطار جولة بالشرق الأوسط، التقى آبي بقادة الإمارات في أبوظبي اليوم الاثنين بعد زيارة للسعودية يوم أمس الأحد، وسوف يتوجه إلى سلطة عمان غدا الثلاثاء، التي توفي حاكمها السلطان قابوس بن سعيد يوم الجمعة الماضي.

وأكد المسؤول أن آبي سيتبادل الآراء مع قادة الدول الثلاث التي نعتقد أنها متشابهة في الرؤى من حيث بواعث القلق لدى الجميع من التوتر الشديد للغاية في المنطقة والحاجة إلى، وقف التصعيد، يقول المسؤول بالخارجية.

وأضاف أن آبي التقى بالرئيس الإيراني حسن روحاني 3 مرات العام الماضي وأن له ”اتصالات جيدة للغاية“ مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية بعد لقائهما، وجه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الشكر لآبي على سياسة اليابان المتوازنة تجاه الشرق الأوسط.

وقال الشيخ محمد إن الإمارات مستعدة للعمل مع اليابان والسعودية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وعبر آبي عن تقديره ”للموقف المتفرد“ الذي أظهرته الإمارات في ظل الوضع الحالي.