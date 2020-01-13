وداع السلطان هيثم بن طارق ومحمد بن زايد يثير مواقع التواصل (فيديو)

أثارت لقطة جمعت ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد، خلال زيارة وفد الإمارات إلى السلطنة لتقديم العزاء في وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، الجدل بعض بعدما حاول البعض استغلال لقطة مجتزأة من فيديو الاستقبال الرسمي للوفد الإماراتي بشكل مسيء للعلاقة بين البلدين في هذا الظرف.

وحظي الوفد الإماراتي باستقبال رسمي رفيع، في قصر ”العلم العامر“، وخلال نهاية الزيارة وعند توجه الشيخ محمد بن زايد للمغادرة أراد السلطان العماني أن يرافقه للخارج فسارع إلى استباق خطواته إلى جانب ولي عهد أبوظبي، إلا أن الأخير أراد للسلطان هيثم أن يبقى في مكانه من أجل استقبال وتوديع الضيوف الزائرة لتقديم واجب العزاء في السلطان قابوس، بحسب ناشطين.

السلطان #هيثم_بن_طارق_ال_سعيد حفظه الله يرفض طلب صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد في عدم مرافقته للخارج وتوديعه الى ان اصر سموه عليه بالبقاء لضيق وقت جلالته وعدم ترك الحضور ، #عمان على خطى #قابوس رحمه الله pic.twitter.com/RQ3eDaLjIE — MBZ شكراً (@alsyaaf) January 12, 2020

وحاول البعض خلق حالة من اللغط والجدل لضرب العلاقة بين الرجلين، حيث تداول ناشطون وحسابات معلومات روجت لمزاعم وجود خلاف بين ولي عهد أبوظبي وسلطان عمان الجديد جعلت الأخير لا يرغب بالسلام على الأول، وهو ما تصدى له كثير من المغردين العمانيين والإماراتيين والعرب.

وكتب مغرد باسم كويت العز: ”حصل لقط كبير ظناً من بعض السذج بأن جلاله السلطان #هيثم_بن_طارق_ال_سعيد يرفض مصافحه محمد بن زايد .. الموضوع بإختصار شديد هنا ترا الحشمه والاحترام المتبادل بين السلطان ومحمد بن زايد حيث الاول يصر ان لايصافح حتى يوصله الى موكبه ويودعه هناك والآخر يصر على عدم ترك السلطان مجلس العزاء.“

حصل لقط كبير ظناً من بعض السذج بأن جلاله السلطان #هيثم_بن_طارق_ال_سعيد يرفض مصافحه محمد بن زايد .. الموضوع بإختصار شديد هنا ترا الحشمه والاحترام المتبادل بين السلطان ومحمد بن زايد حيث الاول يصر ان لايصافح حتى يوصله الى موكبه ويودعه هناك والآخر يصر على عدم ترك السلطان مجلس العزاء pic.twitter.com/LrRDMJkbSO — ???????? كويت العز ???????? (@kuwait_al3eeeez) January 12, 2020

ورأى بعض المغردين أن اجتزاء لقطة من موقف بين الرجلين ما هو إلا فعل مقصود، ناسبين تلك الفعلة إلى جماعة ”الإخوان“ حسب رأيهم، فيما حرص آخرون على نشر الفيديو الأصلي كاملاً والجزء المبتور منه للمقارنة بينهما من أجل إظهار الموقف الأصلي الذي حدث والجزء الذي أثار الجدل المقتطع منه.