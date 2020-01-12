ذي يزن نجل السلطان هيثم بن طارق يتحدث في مقطع متداول

اهتم طيف واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان والدول العربية الأخرى، بمعرفة معلومات أكثر عن سلطان البلاد الجديد هيثم بن طارق آل سعيد، الذي خلف الراحل السلطان قابوس بن سعيد، خاصة ما يرتبط بأسرته وأبنائه.

وتداول ناشطون مقطع فيديو، يعود للعام 2019، ظهر فيه ذي يزن، النجل الأكبر للسلطان هيثم بن طارق، متحدثاً في رسالة وجهها لشباب بلده، بمناسبة حفل ”يوم الشباب العماني“ للعام 2019م.

اسم أحبّه وأعوّل عليه، يتقدّم ألف خطوة للأمام:

صاحب السّمو/ السيد ذي يزن ابن السلطان هيثم آل سعيد. pic.twitter.com/zgosllDVCP — سلطان الحسني (@11alhasani) January 11, 2020

وأشاد رواد مواقع التواصل بشخصية نجل السلطان، مبدين إعجابهم بهدوئه ورزانة مصطلحاته واتساع أفقه، ما يعكس حسن منبته وطيب تربيته على مباديء الحضارة العمانية الأصيلة التي ترسخت بالأسرة المالكة الكريمة، وفقاً لأحدهم.

صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق ال سعيد♥️.#قابوس_بن_سعيد_في_ذمه_الله pic.twitter.com/WjjDW8OqdR — Jbood (@aljerdani) January 11, 2020

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لنجلي السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، إلى جانب معلومات وأسماء أفراد الأسرة، ولدى السلطان ابنان هما ”ذي يزن“ و“بلعرب“ إضافة إلى ابنتين وهما ”ثريا“ و“أميمة“، من زوجته عهد بنت عبدالله.

أسرة سلطان #عمان الجديد هيثم بن طارق بن تيمور البوسعيدي:

– والدته: شوانة بنت حمود البوسعيدية.

– إخوته: طلال، وشهاب، وأسعد، وقيس، وأدهم، وفارس، وكاملة وأمل.

– زوجته: عهد بنت عبد الله البوسعيدية.

– أولاده: ذي يزن (وبه يُكنّى)، بلعرب، وثريا، وأميمة. pic.twitter.com/COtN5S61dl — د. عبد الله الزوبعي الشمري (@JAlArb) January 11, 2020

واهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تجمع السلطان الجديد بنجليه معاً خلال استقبالهم المعزين في وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، الذي توفي قبل أيام.