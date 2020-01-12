 ذي يزن نجل السلطان هيثم بن طارق يتحدث في مقطع متداول – إرم نيوز‬‎

ذي يزن نجل السلطان هيثم بن طارق يتحدث في مقطع متداول

ذي يزن نجل السلطان هيثم بن طارق يتحدث في مقطع متداول

المصدر: إرم نيوز

اهتم طيف واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان والدول العربية الأخرى، بمعرفة معلومات أكثر عن سلطان البلاد الجديد هيثم بن طارق آل سعيد، الذي خلف الراحل السلطان قابوس بن سعيد، خاصة ما يرتبط بأسرته وأبنائه.

وتداول ناشطون مقطع فيديو، يعود للعام 2019، ظهر فيه ذي يزن، النجل الأكبر للسلطان هيثم بن طارق، متحدثاً في رسالة وجهها لشباب بلده، بمناسبة حفل ”يوم الشباب العماني“ للعام 2019م.

وأشاد رواد مواقع التواصل بشخصية نجل السلطان، مبدين إعجابهم بهدوئه ورزانة مصطلحاته واتساع أفقه، ما يعكس حسن منبته وطيب تربيته على مباديء الحضارة العمانية الأصيلة التي ترسخت بالأسرة المالكة الكريمة، وفقاً لأحدهم.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لنجلي السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، إلى جانب معلومات وأسماء أفراد الأسرة، ولدى السلطان ابنان هما ”ذي يزن“ و“بلعرب“ إضافة إلى ابنتين وهما ”ثريا“ و“أميمة“، من زوجته عهد بنت عبدالله.

واهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تجمع السلطان الجديد بنجليه معاً خلال استقبالهم المعزين في وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، الذي توفي قبل أيام.

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