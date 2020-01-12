 أمير الكويت يزور عمان للقاء السلطان هيثم بن طارق – إرم نيوز‬‎

أمير الكويت يزور عمان للقاء السلطان هيثم بن طارق

أمير الكويت يزور عمان للقاء السلطان هيثم بن طارق

المصدر: فريق التحرير

وصل أمير الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى سلطنة عمان للقاء السلطان هيثم بن طارق، بعد ساعات من توليه العرش خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وأوردت وكالة أنباء الكويت الرسمية ”كونا“ أن أمير البلاد يزور سلطنة عمان، لـ“تقدیم واجب العزاء في وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعید“.

ويرافق أمير الكويت في الزيارة عدد من الشيوخ والمسؤولين، من بينهم نائب رئیس الحرس الوطني الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ونائب وزیر شؤون الدیوان الأمیري الشیخ محمد عبدالله المبارك الصباح.

وفي وقت سابق وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى العاصمة العمانية مسقط، والتقى السلطان هيثم بن طارق، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“.

وفور توليه الحكم، قال السلطان هيثم بن طارق إنه سيواصل السياسة الخارجية التي تقوم على التعايش السلمي والحفاظ على العلاقات الودية مع كل الدول.

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