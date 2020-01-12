أمير الكويت يزور عمان للقاء السلطان هيثم بن طارق

وصل أمير الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى سلطنة عمان للقاء السلطان هيثم بن طارق، بعد ساعات من توليه العرش خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وأوردت وكالة أنباء الكويت الرسمية ”كونا“ أن أمير البلاد يزور سلطنة عمان، لـ“تقدیم واجب العزاء في وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعید“.

فيديو / سمو الأمير يصل الى عمان لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس. pic.twitter.com/XCzfZAfVCE — المجلس (@Almajlliss) January 12, 2020

ويرافق أمير الكويت في الزيارة عدد من الشيوخ والمسؤولين، من بينهم نائب رئیس الحرس الوطني الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ونائب وزیر شؤون الدیوان الأمیري الشیخ محمد عبدالله المبارك الصباح.

وفي وقت سابق وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى العاصمة العمانية مسقط، والتقى السلطان هيثم بن طارق، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“.

وفور توليه الحكم، قال السلطان هيثم بن طارق إنه سيواصل السياسة الخارجية التي تقوم على التعايش السلمي والحفاظ على العلاقات الودية مع كل الدول.