الكويت تحظر السفر برا للعراق بسبب الأوضاع الأمنية

نقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر أمنية قولها إن وزارة الداخلية فرضت حظرا على سفر مواطنيها وأبناء فئة ”البدون“ عبر منفذ العبدلي البري الحدودي مع العراق، بسبب الأوضاع الأمنية في البلد المجاور.

وقالت المصادر لصحيفة ”الأنباء“ المحلية إن ”حركة التنقل عبر منفذ العبدلي تقتصر فقط على تنقل الشاحنات والسائقين، بعد خضوع الشاحنات للتدقيق وإخضاعها لأجهزة متقدمة للكشف عن أي مواد محظورة بها“.

وأشارت إلى أن ”هذا الإجراء جاء تنفيذا لتعليمات وزارة الخارجية بوقف تنقل المواطنين إلى العراق، لحين استتباب الأوضاع هناك حفاظا على سلامة المواطنين والبدون“.

وأضافت أن ”التعليمات الصادرة الى الداخلية دخلت حيز التنفيذ قبل فترة وتقضي بالسماح فقط بدخول وخروج البضائع المحملة على الشاحنات، وكذلك لمن يأتون من العراق وتكون بحوزتهم إقامات صالحة“.

ويشهد العراق حالة عدم استقرار مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاحات، فضلا عن زيادة التوتر في المنطقة الذي سببه مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بالعراق مؤخرا نتيجة ضربة أمريكية تم الرد عليها من الجانب الإيراني داخل الأراضي العراقية.