الكويت تقدم دعما لوجستيا لقوات التحالف العائدة من العراق

نقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية، عن مصادر رسمية قولها، إن الكويت تقدم الدعم اللوجستي (تسهيلات الطيران والنقل) لقوات التحالف الدولي التي ترغب في ترك العراق والعودة إلى أراضيها عبر الكويت.

ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن ”القوات التي عادت أخيرا إلى بلادها بعد عبورها الكويت حصلت على كل الدعم والتسهيلات“، وذلك عقب إعلان بعض الدول الأجنبية المتواجدة في العراق سحب قواتها مؤقتا بسبب حالة التوتر التي تشهدها المنطقة على خلفية مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وسبق أن أكدت مصادر كويتية لوسائل إعلام محلية أن ”القوات الأجنبية التي ستغادر العراق لن تستقر في الكويت، إنما ستمر عبر المطارات الكويتية (ترانزيت)“.

ومن بين الدول التي أكدت سحب بعض جنودها من العراق ونقلهم بشكل مؤقت إلى الكويت كل من كندا وألمانيا.

ونقلت صحيفة ”القبس“ عن السفير البريطاني مايكل دافنبورت قوله إن ”بلاده تستمر في حضورها العسكري في المنطقة، وهي ملتزمة بالتحالف الدولي ضد (داعش)، مؤكدا أن بريطانيا لا تفكر في سحب قواتها من العراق“.

وشهدت المنطقة منذ الثالث من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري تصعيدا عقب مقتل الجنرال سليماني وقياديين في الحشد الشعبي العراقي بالقرب من مطار بغداد الدولي بضربة أمريكية، تم الرد الإيراني عليها لاحقا بإطلاق عدة صواريخ على قواعد أمريكية في العراق.