شاهد قبر السلطان قابوس بن سعيد (صور)

تداول معلقون عمانيون، اليوم السبت، صورا قالوا إنها لقبر السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الراحل، الذي توفي عن 79 عاما، أمس الجمعة.

وكان ديوان البلاط السلطاني في سلطنة عمان أعلن، صباح اليوم، وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، مساء يوم الجمعة، عن عمر يناهز 79 عاما.

وأصدر البلاط بيان نعي، أعلن فيه الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.

وولد السلطان قابوس يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1940، في مدينة صلالة بمحافظة ظفار، وكان الابن الوحيد الذكر لوالده سليل الأسرة الحاكمة لسلطنة عمان منذ منتصف القرن الثامن عشر، وسابع سلاطينها.

وفي العام 1970، تولى قابوس بن سعيد الحكم خلفا لوالده السلطان سعيد بن تيمور، ليبدأ البلد الخليجي مرحلة جديدة في تاريخه، اتسمت ببدء نهضة شاملة وبناء دولة حديثة انضمت لمنظمة الأمم المتحدة.

ومنذ العام 2014، بدأ غياب السلطان قابوس عن المناسبات العامة ووسائل الإعلام يرتبط بحالته الصحية، حيث خضع للعلاج بالفعل خارج بلاده، دون أن تغيب شائعات وفاته في سنوات المرض تلك.

والسلطان قابوس غير متزوج ولا أبناء أو أشقاء له. وهو كان يتلقى العلاج من سرطان في القولون، بحسب دبلوماسيين.