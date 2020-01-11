5 حقائق عن هيثم بن طارق سلطان عمان الجديد

أصبح هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا جديدا لعمان خلفا لابن عمه السلطان قابوس بن سعيد، الذي توفي عن عمر يناهز الـ79 عاما.

وفيما يلي أبرز الحقائق عن السلطان الجديد:

والده طارق بن تيمور

والد السلطان هيثم بن طارق لا يزال على قيد الحياة وهو طارق بن تيمور الذي يقدر أنه يبلغ الآن من العمر نحو الـ100 عام، حيث ولد عام 1920 في مدينة إسطنبول، وأمه تركية، وتزعم تقارير متداولة أنه كان في بداية حياته يجد صعوبة في التحدث باللغة العربية بطلاقة لسنواته الأولى في تركيا مع والدته.

السلطان العاشر

يعتبر السلطان هيثم بن طارق السلطان العاشر لسلطنة عمان والحاكم الخامس عشر من الأسرة البوسعيدية.

وصية قابوس

تم اختيار السلطان هيثم بن طارق لتولي الحكم بناء على وصية تركها السلطان قابوس، بعد أن دعا مجلس الدفاع الأعلى في السلطنة، اليوم السبت، مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم في البلاد، لكن مجلس العائلة طلب استخدام الوصية مباشرة، مؤكدا قبوله لمن يرد اسمه فيها.

الخبرة

كان السلطان الجديد وزيرا للتراث والثقافة، وعينه السلطان قابوس عام 2013 رئيسا للجنة الرئيسية المسؤولة عن تطوير السلطنة ضمن ما يعرف برؤية 2040.

وقبل عمله كوزير للثقافة، شغل منصب وكيل وزارة الشؤون الخارجية للشؤون السياسية والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. وقد ترأس أحيانا أيضا اجتماعات مجلس الوزراء.

وقال سيغورد نويباور الخبير في شؤون الشرق الأوسط، في تحليل لمعهد دول الخليج العربي في واشنطن، ”هذه التجربة“ قد زودته بالخبرات السياسية اللازمة وخبرة السياسة الخارجية للمساعدة في توجيه عمان خلال مرحلة ما بعد قابوس“، بحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

السياسة الخارجية

تعهد السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الجديد، اليوم السبت، بمواصلة السياسة الخارجية، التي قال إنها تقوم على التعايش السلمي والحفاظ على العلاقات الودية مع كل الدول.

وفي كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، دعا السلطان إلى بذل الجهود لتنمية البلد المنتج للنفط، والسير على نهج سلفه السلطان قابوس بن سعيد.