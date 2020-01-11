السلطان هيثم بن طارق يعلن ملامح سياسته الخارجية (فيديو)

كشف السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الجديد، اليوم السبت، عن ملامح السياسة الخارجية التي سينتهجها بعد توليه الحكم خلفا لابن عمه السلطان قابوس، الذي توفي عن عمر يناهز الـ79 عاما.

وقال السلطان هيثم بن طارق في كلمته الرسمية الأولى فور أدائه اليمين القانونية، إنه سيواصل السياسة الخارجية التي تقوم على التعايش السلمي والحفاظ على العلاقات الودية مع كل الدول.

وفي كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، دعا السلطان إلى بذل الجهود لتنمية البلد المنتج للنفط والسير على نهج سلفه السلطان قابوس بن سعيد، الذي توفي أمس الجمعة، وبنى دولة عمان الحديثة، ولعب دور الوسيط في المنطقة.

وكان التساؤل بشأن السياسة الخارجية هو الأبرز لدى المحللين والمتابعين عقب وفاة السلطان قابوس.

وقبل عمله كوزير للثقافة، شغل السلطان هيثم بن طارق منصب وكيل وزارة الشؤون الخارجية للشؤون السياسية والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. وقد ترأس أحيانا أيضا اجتماعات مجلس الوزراء.

وقال سيغورد نويباور الخبير في شؤون الشرق الأوسط، في تحليل لمعهد دول الخليج العربي في واشنطن: ”هذه التجربة“ قد زودته بالخبرات السياسية اللازمة وخبرة السياسة الخارجية للمساعدة في توجيه عمان خلال مرحلة ما بعد قابوس“، بحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.