إيران: نعلم أن السلطان هيثم بن طارق لن يغير السياسة الخارجية

كشف السفير الإيراني في العاصمة العمانية مسقط، محمد رضا شاهروردي، اليوم السبت، عن إصدار السفارة بيانًا للتعزية بوفاة سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، وتهنئة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد لتنصيبه سلطانًا جديدًا للبلاد.

وأضاف شاهروردي خلال تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”إيسنا“ الإيرانية:“نعزي الشعب والحكومة العمانية بوفاة السلطان قابوس الذي كان دومًا يسعى إلى السلام والاستقرار، وتمتع بعلاقات طيبة مع إيران“.

وحول تنصيب السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطانًا جديدًا لسلطنة عمان خلفًا لقابوس، قال السفير الإيراني:“نهنئ السلطان الجديد، ونعلم أنه سيسير على السياسة الخارجية التي رسمها سلطان عمان قابوس، لما له من فكر بناء وهادف بتقدم الأمور لبلاده وسياستها الخارجية“.

وأعلن البلاط السلطاني العماني، اليوم السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر يناهز الـ 79 عامًا، فيما أدى هيثم بن طارق آل سعيد اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانًا جديدًا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، وفق وسائل إعلام محلية.