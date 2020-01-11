أول ظهور لهيثم بن طارق سلطان عمان الجديد (فيديو)

أدى السلطان العماني الجديد هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم السبت، صلاة الجنازة على جثمان السلطان الراحل قابوس بن سعيد، خلال ظهوره الرسمي الثاني بعد إعلانه سلطانًا لعمان.
وكانت مراسم الجنازة قد انطلقت من قصر بيت البركة وحتى جامع السلطان الأكبر، حيث أقيمت صلاة الجنازة على السلطان قابوس ودفن في مقبرة الأسرة.
أول ظهور لسلطان عمان الجديد #هيثم_بن_طارق بعد إعلان توليه المنصب رسميا أثناء الصلاة على جثمان السلطان الراحل #قابوس_بن_سعيد#إرم_نيوز #عمان #قابوس_في_ذمة_الله pic.twitter.com/mb9RT47I4S
— إرم نيوز (@EremNews) January 11, 2020
كما ظهر السلطان هيثم بن طارق خلال مراسم تنصيبه سلطانًا على عمان خلفًا للراحل السلطان قابوس بن سعيد.
وتخلل حفل التنصيب عزف النشيد الوطني لسلطنة عمان، مترافقًا مع إطلاق عدد من الطلقات المدفعية.
مشاهد من تنصيب هيثم بن طارق سلطان عمان الجديد#إرم_نيوز #وفاه_السلطان_قابوس #قابوس_بن_سعيد pic.twitter.com/65zA3RFk1C
— إرم نيوز (@EremNews) January 11, 2020
وكان السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، قد أدى اليمين القانونية سلطانًا للبلاد، خلفًا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية، أمس الجمعة.
وتولى السلطان هيثم بن طارق الحكم بناءً على وصية السلطان قابوس الذي اختاره لتولي الحكم.
وقال السلطان قابوس خلال مقابلة أجريت معه العام 1997 عندما سئل عن الخلافة:“لقد كتبت بالفعل اسمين، بترتيب تنازلي، ووضعتهما في مظاريف مختومة في منطقتين مختلفتين“.