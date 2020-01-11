أول ظهور لهيثم بن طارق سلطان عمان الجديد (فيديو)

أدى السلطان العماني الجديد هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم السبت، صلاة الجنازة على جثمان السلطان الراحل قابوس بن سعيد، خلال ظهوره الرسمي الثاني بعد إعلانه سلطانًا لعمان.

وكانت مراسم الجنازة قد انطلقت من قصر بيت البركة وحتى جامع السلطان الأكبر، حيث أقيمت صلاة الجنازة على السلطان قابوس ودفن في مقبرة الأسرة.

كما ظهر السلطان هيثم بن طارق خلال مراسم تنصيبه سلطانًا على عمان خلفًا للراحل السلطان قابوس بن سعيد.

وتخلل حفل التنصيب عزف النشيد الوطني لسلطنة عمان، مترافقًا مع إطلاق عدد من الطلقات المدفعية.

وكان السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، قد أدى اليمين القانونية سلطانًا للبلاد، خلفًا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية، أمس الجمعة.

وتولى السلطان هيثم بن طارق الحكم بناءً على وصية السلطان قابوس الذي اختاره لتولي الحكم.