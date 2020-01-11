رئيس الإمارات ينعى السلطان قابوس ويعلن الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام

نعى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، الذي وافته المنية، مساء يوم الجمعة، معلنًا الحداد لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم، وتنكيس الأعلام خلالها بجميع الدوائر الرسمية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

وقال الشيخ خليفة، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية ”وام ”:“ننعى، اليوم، زعيمًا من أبرز وأخلص أبناء الأمتين العربية والإسلامية، أعطى الكثير لشعبه وأمته، ووهب حياته دفاعًا عن قضاياها بصدق وإخلاص وتجرد“.

وأعرب رئيس دولة الإمارات عن خالص تعازيه للعائلة المالكة ولشعب سلطنة عمان في الفقيد الكبير السلطان قابوس بن سعيد، مؤكدًا أن الإمارات كلها ثقة بنفاذ بصيرة وصلابة وقدرة شعب سلطنة عمان وقيادته الحكيمة كعهدنا بها على إكمال المسيرة المظفرة لفقيد الأمة في خدمة قضايا أمته، والنهوض بمسيرة العمل العربي المشترك“.

واستذكر الشيخ خليفة مناقب الفقيد الذي عمل دون كلل على تقوية البنيان العربي، وتعزيز تماسكه، مؤكدًا أن ”الأمتين العربية والإسلامية فقدتا قامة كبيرة، وقيادة تاريخية لم تتوان عن خدمة قضايا أمتها حتى آخر لحظة من حياتها“.