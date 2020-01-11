مراسم تشييع جنازة السلطان قابوس في عمان (فيديو)

بدأت في سلطنة عمان، اليوم السبت، مراسم تشييع جنازة السلطان قابوس بن سعيد، الذي توفي، مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا.
مشاهد من مراسم تشييع السلطان #قابوس_بن_سعيد#إرم_نيوز #عمان #قابوس_في_ذمه_الله #وفاة_السلطان_قابوس pic.twitter.com/1hVWek07IQ
— إرم نيوز (@EremNews) January 11, 2020
وأدى آلاف المواطنين صلاة الجنازة على السلطان في الجامع الذي يحمل اسمه، بإمامة المفتي العام للسلطنة أحمد بن حمد الخليلي.
وأعلن ديوان البلاط السلطاني في سلطنة عمان، صباح اليوم، وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور .
وأصدر البلاط بيان نعي أعلن فيه الحداد، وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام خلال الأيام الأربعين المقبلة.
وأدى هيثم بن طارق بن تيمور آل بوسعيد، اليوم السبت، اليمين القانونية، سلطانًا لعمان، خلفًا للسلطان قابوس، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي.