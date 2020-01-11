مراسم تشييع جنازة السلطان قابوس في عمان (فيديو)

بدأت في سلطنة عمان، اليوم السبت، مراسم تشييع جنازة السلطان قابوس بن سعيد، الذي توفي، مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا.

وأدى آلاف المواطنين صلاة الجنازة على السلطان في الجامع الذي يحمل اسمه، بإمامة المفتي العام للسلطنة أحمد بن حمد الخليلي.

وأعلن ديوان البلاط السلطاني في سلطنة عمان، صباح اليوم، وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور .

وأصدر البلاط بيان نعي أعلن فيه الحداد، وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام خلال الأيام الأربعين المقبلة.

وأدى هيثم بن طارق بن تيمور آل بوسعيد، اليوم السبت، اليمين القانونية، سلطانًا لعمان، خلفًا للسلطان قابوس، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي.