مشاهد من تنصيب هيثم بن طارق سلطان عمان الجديد (فيديو)

تداول مغردون عمانيون، اليوم السبت، مقاطع فيديو قالوا إنها من مراسم تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانًا للبلاد، خلفًا للراحل قابوس بن سعيد.

ولم يتسن لـ“إرم نيوز“ التأكد من صحة الفيديو، كما لم يصدر البلاط السلطاني بيانًا حول الأمر.

وأدى هيثم بن طارق آل سعيد اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانًا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، وفق ما نقلت جريدة الرؤية العمانية.

وأضافت أن مجلس عمان عقد منذ قليل جلسة طارئة في مقره في البستان.

وكان ديوان البلاط السلطاني في سلطنة عمان أعلن، صباح اليوم، وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، مساء يوم الجمعة، عن عمر يناهز 79 عامًا.

وأصدر البلاط بيان نعي أعلن فيه الحداد، وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام ، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.