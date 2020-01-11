بالفيديو.. آخر ظهور للراحل السلطان قابوس بن سعيد

أعاد مدونون عمانيون، اليوم السبت، تداول مقطع فيديو لسلطان البلاد الراحل، قابوس بن سعيد، هو آخر ظهور علني له قبل أن يفارق الحياة عن عمر ناهز الـ 80 عاماً.

ويظهر في الفيديو، السلطان قابوس خلال استقباله الأمير ويليام، دوق كامبريدج، في العاصمة العمانية مسقط.

وجرى اللقاء في يوم ٤ ديسمبر/كانون الأول الماضي، في قصر بيت البركة بالعاصمة مسقط، وشكل حينها حدثاً نادراً، إذ قلما يظهر السلطان قابوس في السنوات الأخيرة التي لاحقته فيها الأمراض.

منذ العام 2014، بدأ غياب السلطان قابوس عن المناسبات العامة ووسائل الإعلام يرتبط بحالته الصحية، حيث خضع للعلاج بالفعل خارج بلاده، دون أن تغيب شائعات وفاته في سنوات المرض تلك.

وأعلن ديوان البلاط السلطاني في ساعة مبكرة من اليوم السبت، وفاة السلطان قابوس الذي قضى نحو 50 عاماً من عمره زعيماً للبلاد.