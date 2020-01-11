أعلن ديوان البلاط السلطاني في سلطنة عمان صباح اليوم، وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور مساء يوم الجمعة عن عمر يناهز 79 عاما.

وأصدر البلاط بيان نعي أعلن فيه الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام ، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.

ولد السلطان قابوس يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1940 في مدينة صلالة بمحافظة ظفار، وكان الابن الوحيد الذكر لوالده سليل الأسرة الحاكمة لسلطنة عمان منذ منتصف القرن الثامن عشر، وسابع سلاطينها.

لديه أخت واحدة أيضاً هي الراحلة أميمة بنت سعيد، ووالدته الراحلة هي ميزون بنت أحمد بن علي المعشني الحكلي القحطاني.

في العام 1970، أطاح سلطان عُمان، قابوس بن سعيد، بحكم والده السلطان سعيد بن تيمور، ليبدأ البلد الخليجي مرحلة جديدة في تاريخه، اتسمت ببدء نهضة شاملة وبناء دولة حديثة انضمت لمنظمة الأمم المتحدة

ومنذ العام 2014، بدأ غياب السلطان قابوس عن المناسبات العامة ووسائل الإعلام يرتبط بحالته الصحية، حيث خضع للعلاج بالفعل خارج بلاده، دون أن تغيب شائعات وفاته في سنوات المرض تلك.