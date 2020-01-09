أمير قطر ورئيس إيران يبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة

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ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الخميس، لبحث تطورات الأوضاع بالمنطقة وسبل حماية الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا وذلك وسط التوتر المتزايد بين إيران والولايات المتحدة. ويأتي الاتصال عقب ضربة جوية أمريكية قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني وضربات صاروخية انتقامية…