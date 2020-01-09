أمير قطر ورئيس إيران يبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة

ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الخميس، لبحث تطورات الأوضاع بالمنطقة وسبل حماية الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا وذلك وسط التوتر المتزايد بين إيران والولايات المتحدة.
ويأتي الاتصال عقب ضربة جوية أمريكية قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني وضربات صاروخية انتقامية من جانب طهران.
وفي ذات السياق، قالت الوكالة ، إن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصل بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف ”لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الإقليمية لا سيما في العراق والسبل الكفيلة بخفض التوتر وتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد“.